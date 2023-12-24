В 13:30 24.12.2023 Коньяспор и Кайсериспор начнут матч в Суперлиге Турции.

Коньяспор — Кайсериспор

Последний матч между собой: Коньяспор — Кайсериспор 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коньяспор» — «Кайсериспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коньяспор»).

Трансляция

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