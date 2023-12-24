Клопп: Не знаю, как можно сказать, что это не пенальти

Главный тренерпрокомментировал спорный эпизод в матче с(1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Ситуация с пенальти — странная, я не знаю, мог ли видеть её судья, но вы смотрите на неё, и я не совсем понимаю, как вы можете сказать, что это не пенальти», — приводит слова Клоппа BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции (40 баллов).