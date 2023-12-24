Кечинов раскритиковал «Спартак» после назначения Амарала

Валерий Кечинов Фото: globallookpress.com
Ранее Амарал занимал должность ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».
«Как я понимаю, Амарала взяли в "Спартак" для того, чтобы он привез в команду легионеров хорошего уровня.
Но какой нормальный футболист поедет сейчас в Россию, зная, что нас нет в еврокубках? Для чего тогда было вообще приглашать очередного иностранца?
Мне кажется, уместнее обратить внимание на наших специалистов, будь то спортивный директор, тренер или игроки», — приводит слова Кечинова RT.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.