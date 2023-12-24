Кечинов раскритиковал «Спартак» после назначения Амарала

Бывший нападающий «Спартака»высказался о назначении на пост спортивного директора красно-белых.

Ранее Амарал занимал должность ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

«Как я понимаю, Амарала взяли в "Спартак" для того, чтобы он привез в команду легионеров хорошего уровня.

Но какой нормальный футболист поедет сейчас в Россию, зная, что нас нет в еврокубках? Для чего тогда было вообще приглашать очередного иностранца?

Мне кажется, уместнее обратить внимание на наших специалистов, будь то спортивный директор, тренер или игроки», — приводит слова Кечинова RT.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.