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    Кечинов раскритиковал «Спартак» после назначения Амарала

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    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    Ранее Амарал занимал должность ведущего скаута лиссабонской «Бенфики».

    «Как я понимаю, Амарала взяли в "Спартак" для того, чтобы он привез в команду легионеров хорошего уровня.

    Но какой нормальный футболист поедет сейчас в Россию, зная, что нас нет в еврокубках? Для чего тогда было вообще приглашать очередного иностранца?

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    • Мне кажется, уместнее обратить внимание на наших специалистов, будь то спортивный директор, тренер или игроки», — приводит слова Кечинова RT.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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