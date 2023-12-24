В «Ливерпуле» рассказали о травме Цимикаса

Главный тренервысказался относительно повреждения защитника, котором он получил в матче против(1:1).

«Конечно, этот эпизод на меня. У меня не было боли, но я подумал, что, возможно, с Костасом всё будет в порядке. Я бы с радостью отдал ему свою ключицу, чтобы он снова был в порядке. Это не круто, когда что-то подобное происходит у тебя на глазах и ты в этом участвуешь в этом эпизоде, я даже до конца не был уверен, что произошло и упал ли я на него. Это неприятно видеть», — приводит слова Клоппа BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции (40 баллов).