Каррагер: C атакой «Ливерпуля» творится что-то не так

Экс-защитник «Ливерпуля»оценил игру красных в атаке в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

«Смотря на атакующую тройку "Ливерпуля", хочу сказать, что с ней что-то не так. Гакпо в команде почти год, у него были вспышки хорошей игры, но этого недостаточно. После прошлогодней травмы колена Луис Диас выглядит бледной тенью самого себя. Я действительно чувствую, что ему нужно проявить себя во второй половине сезона, иначе "Ливерпуль" летом выйдет на трансферный рынок. Складывается ощущение, что они не смогли качественно заменить Мане и Фирмино.

Я знаю, что Дарвин Нуньес начинал на скамейке запасных, и он находится в плохой форме с точки зрения забитых мячей, но Нуньес должен быть чуть ли не первым в списке игроков команды. Хорошо, Салах — ваш первый номер, Нуньес — ваш второй номер, но кто ещё будет играть в тройке нападающих?!», — приводит слова Каррагера Sky Sports.