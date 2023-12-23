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    Уолкер: Горжусь быть частью «Манчестер Сити»

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    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер считает свою команду лучшей в мире.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «За последние 12 месяцев мы показали, что являемся лучшей командой в мире. Наши результаты доказывают это, и стабильность, которой нам удалось добиться, поразительна.

    Выиграть эти пять трофеев невероятно. Для меня это пять самых больших побед. Так горжусь быть частью этой команды. Могу сказать, что для меня большая честь играть вместе с такими партнёрами. Я не мог и мечтать о лучших товарищах по команде», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

    До этого «Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира. В финале клуб разгромил бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.

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