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    Тен Хаг заявил, что «МЮ» может победить кого угодно, если все футболисты в строю

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о силе своей команды.

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    «Я уверен, что когда игроки вернутся, у нас будет хорошая и сильная команда. "Ливерпуль" был на вершине турнирной таблицы лиги в прошлые выходные.

    Мы были конкурентоспособны в игре с ними… Когда все в строю, мы можем победить кого угодно», — приводит слова тен Хага Reuters.

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    • После 17-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе.

    В следующем матче «манкунианцы» сыграют с «Вест Хэмом» 23-го декабря в 15:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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