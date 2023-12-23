В 18:00 23.12.2023 Шрусбери Таун и Питерборо Юнайтед начнут матч в Первой Лиге Англии.

Шрусбери Таун — Питерборо Юнайтед

Последний матч между собой: Шрусбери Таун — Питерборо Юнайтед 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Питерборо Юнайтед»).

Трансляция

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