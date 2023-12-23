Салах ворвался на десятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Нападающийрасположился на 10-м месте в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги.

Форвард «мерсисайцев» забил гол в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1), который стал 151-м за все время выступления в чемпионате Англии.

Таким образом, Салах обогнал бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна (150 голов) и занял 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Далее располагаются Джермейн Дефо (162 мяча), Робби Фаулер (163 мяча), Тьерри Анри (175 мячей), Фрэнк Лэмпард (177 мячей), Серхио Агуэро (184 мяча), Энди Коул (187 мячей), Уэйн Руни (208 мячей), Гарри Кейн (213 мячей) и Алан Ширер (260 мячей).

В нынешнем сезоне Салах провел 18 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.