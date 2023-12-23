ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «МЮ»Нет голов и нет надежды. Несчастливое Рождество для «Манчестер Юнайтед»
  • 22:26
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» поделили очки в матче АПЛ
  • 21:53
    • «Интер» уверенно обыграл «Лечче» на своем поле
  • 20:24
    • «Атлетико» минимально одолел «Севилью»
  • 19:58
    • «Тоттенхэм» одолел «Эвертон» в матче АПЛ
  • 19:42
    • «Локомотив» в овертайме одолел ЦСКА
    Все новости спорта

    Салах ворвался на десятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах расположился на 10-м месте в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    Форвард «мерсисайцев» забил гол в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1), который стал 151-м за все время выступления в чемпионате Англии.

    Таким образом, Салах обогнал бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна (150 голов) и занял 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

    Далее располагаются Джермейн Дефо (162 мяча), Робби Фаулер (163 мяча), Тьерри Анри (175 мячей), Фрэнк Лэмпард (177 мячей), Серхио Агуэро (184 мяча), Энди Коул (187 мячей), Уэйн Руни (208 мячей), Гарри Кейн (213 мячей) и Алан Ширер (260 мячей).

  • Двести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • Неудержимая голевая «машина» «Ливерпуля» заслуживает того, чтобы считаться лучшим игроком в истории Премьер-лиги
  • 10/12/2023

    • В нынешнем сезоне Салах провел 18 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» снова потеряет очки на поле «Вулверхэмптона»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Галатасарай» подтвердит свой класс
  • «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Авангард» станет новым лидером Востока?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фенербахче — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маниса — Санлиурфаспор
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зиря — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лада — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Аль-Вахда Мекка — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры