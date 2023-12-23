Почеттино: «Челси» готов к новым трансферам

Наставник «Челси»ответил, будет ли клуб подписывать новых игроков в грядущее трансферное окно.

«Мы всегда находимся на связи со спортивным директором и оцениваем ситуацию. Если нам нужно что-то сделать в этом направлении, мы будем готовы.

Всегда делается особый акцент на привлечение в команду молодых футболистов, но перед нами стоят разные цели — привлечение игроков и с опытом, и без опыта, которые могли бы помочь команде. Мы должны быть открыты для обсуждения текущей ситуации. Вместе мы примем наилучшее решение для клуба», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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Летом «Челси» потратил на трансферы 467,8 млн евро.