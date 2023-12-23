Мусиала: Мне очень комфортно в «Баварии»

Хавбек «Баварии»отметил, что ему комфортно в мюнхенской команде.

«Мой контракт истекает в 2026 году, так что всё абсолютно спокойно. Мне очень комфортно в "Баварии". Мне нравится работать с Томасом Тухелем — он и его тренерский штаб очень мне помогают, они внимательны к деталям.

Думаю, наша команда движется в правильном направлении, а лично я ещё могу стать лучше в некоторых аспектах — например, в принятии решений и игре в пас», — приводит слова Мусиалы журналист Максимилиан Кох в соцсетях.

В нынешнем сезоне 20-летний Мусиала сыграл за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал три голевые передачи.

Соглашение футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2026 года.