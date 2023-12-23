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    Президент Франции Макрон: Будущее Мбаппе? Я не его агент

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    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан Мбаппе — великий футболист. Его будущее? Я не его агент. Он потрясающий спортсмен. Килиан принял на себя роль капитана в сборной. В 2024 году мы примем участие на Евро, который, я надеюсь, мы выиграем. Мбаппе будет в центре внимания, как и его молодой коллега Заим-Эмери.

    Если можно было бы назвать спортсмена года, то Килиан мог быть лучшим спортсменом и прошлого, и позапрошлого года», — приводит слова Макрона RMC Sport.

    До этого СМИ писали, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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