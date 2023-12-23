Клопп подверг критике плотный календарь в АПЛ

Главный тренерраскритиковал плотный календарь игр в Англии.

«В четверг мы были на восстановлении и немного потренировались, полчаса. Мы играли в среду. Во вторник тренировка была короче, чем обычно, стандарты, тактические моменты, 35 минут. Восстановление в понедельник. В воскресенье — игра. Пятница — восстановление. Матч в четверг.

Я видел, что "Вест Хэм" в субботу сыграет в 12:30. Стоит задать вопрос: правильно ли это? Вы играете в турнире, где к каждой команде должны относиться одинаково. Люди думают, что это нормально — ставить "Вест Хэм" на эту игру и критиковать Дэвида Мойеса на неделе, когда он делает ротацию. Какая у него была альтернатива? Мы должны внести изменения, иначе просто не сможем справиться с этим

Завтра, 23 декабря, мы играем в 17:30 — это значит, что ребята поспят подольше. "Вест Хэм" встает в 7.30, а в 9 заваривает лапшу! Разве это справедливо? Почему они не могут посмотреть на проблему, кто бы это ни делал?

В кои-то веки отложите клубные предпочтения и просто подумайте об общих футбольных проблемах. Кто-то должен измениться. Они говорят: "Ну да, но вы подписали контракт на ТВ трансляции". Это не имеет никакого отношения к делу», — приводит слова Клоппа The Guardian.