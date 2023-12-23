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    Фатих Карагюмрюк — Газишехир смотреть онлайн

    23.12.2023 в 16:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Фатих Карагюмрюк — Газишехир

    Футбол
    В 16:00 23.12.2023 Фатих Карагюмрюк и Газишехир начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

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    Фатих Карагюмрюк — Газишехир

    Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Газишехир 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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