Артета: Игра с «Ливерпулем» — один из самых напряженных матчей в АПЛ за последние 20 лет

Главный тренерподвел итоги матча с

«Невероятная игра, одна из самых напряженных, которые я наблюдал за последние 20 лет в этой лиге. Во многих моментах мы были на высоте, в последние 20 минут мы больше хотели победить, но ничья — это справедливый результат.

Мы были полны решимости атаковать и создавать "Ливерпулю" проблемы. Это команда, которая сеет хаос, они играют вертикально и прямолинейно. Они лучшие в мире в этом.

Ранний гол? На стадионе было очень громко с самого начала, они внесли свой вклад, чтобы добиться этого. Мне нравится, что наши игроки смогли справиться с этим, это нелегко.

Первое место? Я счастлив быть там, где мы есть. Завтра мы проведем прекрасный ужин с нашими семьями, а затем вернемся к работе», — цитирует Артету BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции (40 баллов).