ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски и Ислам Махачев5 самых ярких нокаутов в UFC в 2023 году
  • 20:23
    • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: стартовые составы команд
  • 20:04
    • Официально: Луис Суарес — игрок «Интер Майами»
  • 19:54
    • Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России
  • 19:34
    • «Металлург» в овертайме дожал «Амур»
  • 17:18
    • Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Черышев
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Вы знаете мою философию: мы должны атаковать всей командой

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем 18-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» рассказал о том, в каких аспектах игроки должны быть лучше.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Я думаю, мы определённо можем прибавить. Дело не в одном игроке, а в группе футболистов. Вы знаете мою философию: мы должны атаковать всей командой.

    Нам нужно лучше перемещать мяч и лучше принимать решения, когда он у нас в ногах. Иногда нам приходится быть более рассудительными. Тем не менее лучший момент в игре с "Ливерпулем" был у нас», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

  • Трансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря
  • Борьба за Дрэгушина и Инкапье, неоднозначное будущее Каземиро и Гринвуда, повышение Глуха
  • 18/12/2023

    • Напомним, что «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом» 23-го декабря в 15:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры