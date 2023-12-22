Тен Хаг: Вы знаете мою философию: мы должны атаковать всей командой

Главный тренерперед матчем 18-го тура АПЛ срассказал о том, в каких аспектах игроки должны быть лучше.

«Я думаю, мы определённо можем прибавить. Дело не в одном игроке, а в группе футболистов. Вы знаете мою философию: мы должны атаковать всей командой.

Нам нужно лучше перемещать мяч и лучше принимать решения, когда он у нас в ногах. Иногда нам приходится быть более рассудительными. Тем не менее лучший момент в игре с "Ливерпулем" был у нас», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом» 23-го декабря в 15:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.