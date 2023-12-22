В 20:30 22.12.2023 Сассуоло и Дженоа начнут матч в итальянской Серии А.

Сассуоло — Дженоа

Последний матч между собой: Сассуоло — Дженоа 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сассуоло»).

Трансляция

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