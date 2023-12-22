ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересСуперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт
  • 09:48
    • «Оклахома» выиграла у «Клипперс», «Лейкерс» уступили «Миннесоте»
  • 08:48
    • Каземиро получил предложение из Саудовской Аравии
  • 08:23
    • Головин вошел в команду лучших игроков первой части чемпионата Франции
  • 08:12
    • «Барселона» проиграла мексиканской «Америке»
    Все новости спорта

    Радимов раскритиковал новогодний ролик «Спартака» с участием Абаскаля

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему ему не понравился новогодний ролик «Спартака».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «"Спартак" выкатил новогодний ролик, и это классно! Действительно красивый и атмосферный ролик, классно что собрали многих легенд в кадре.

    Конечно, хотелось бы увидеть там Титова, Тихонова с Аленичевым, ну и Олега Романцева, но тут, подозреваю, не все смогли приехать в момент съемок, обычный организационный момент.

    По-настоящему повеселил Филимонов, который отлично исполнил свою роль, хорошая съемка на фоне стадиона, много подготовленных деталей, видно что сделано профессионально.

    Но как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь?

    Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

  • Аленичев: Абаскаль должен остаться в «Спартаке» как минимум до лета
  • Читайте по теме

    • При этом не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. Суть ситуации в том, что ему это, видимо, просто не надо и никто и не требует.

    По мне так это чудовищное неуважение. Я сам в Испании уже через три месяца давал интервью для местного ТВ. Криво и с ошибками, но давал, а через год разговаривал свободно.

  • Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Подводим краткие итоги первой части чемпионата России сезона 2023/24
  • 13/12/2023

    • Тот же Спаллетти учил русский язык, мог на нем общаться. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    Новогодний ролик «Спартака»
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уверенно выиграет финал клубного чемпионата мира
  • «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
  • «Салернитана» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эмполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры