Стало известно расписание «Оренбурга» на зимних сборах

Появилось точное расписаниепосле выхода из зимнего отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Команда выходит из отпуска 10 января и соберется в Москве. На следующий день «Оренбург» вылетит на первый сбор.

Полное расписание учебно-тренировочных занятий команды.

Первый сбор. 11–24 января. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.

Второй сбор. 28 января — 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

Третий сбор. 13–23 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

Календарь и таблица РПЛ

Соперники команды на сборах будут объявлены позднее.