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    Стало известно расписание «Оренбурга» на зимних сборах

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    Появилось точное расписание «Оренбурга» после выхода из зимнего отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

    Давид Деограсия — тренер «Оренбурга»
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    Давид Деограсия — тренер «Оренбурга»

    Команда выходит из отпуска 10 января и соберется в Москве. На следующий день «Оренбург» вылетит на первый сбор.

    Полное расписание учебно-тренировочных занятий команды.

    Первый сбор. 11–24 января. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.

    Второй сбор. 28 января — 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

    Третий сбор. 13–23 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.

    Календарь и таблица РПЛ

    Соперники команды на сборах будут объявлены позднее.

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