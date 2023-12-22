Стало известно расписание «Оренбурга» на зимних сборах

Давид Деограсия — тренер «Оренбурга» Фото: globallookpress.com
Команда выходит из отпуска 10 января и соберется в Москве. На следующий день «Оренбург» вылетит на первый сбор.
Полное расписание учебно-тренировочных занятий команды.
Первый сбор. 11–24 января. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи в финальной части сбора.
Второй сбор. 28 января — 9 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.
Третий сбор. 13–23 февраля. Турция. Белек. Запланированы две контрольные встречи.
Соперники команды на сборах будут объявлены позднее.