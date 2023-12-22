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    Кобелев: «Краснодару» необходимо купить двух–трех игроков

    Футбол Зенит Краснодар Динамо ЦСКА Спартак
    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» на два очка.

    «Я не люблю подводить промежуточные итоги. Перерыв три месяца очень большой, будет трансферное окно. Сложно что‑то предугадать. Это можно будет сделать, только зная, уйдут ли из "Зенита", "Динамо", "Спартака", ЦСКА и "Краснодара" ключевые игроки. Сейчас говорить об этом бессмысленно.

    Было много примеров, когда команда в первой части чемпионата играет здорово, а весной на себя непохожа или наоборот.

    Пять чемпионств "Зенита" подряд говорят о силе петербуржцев или слабости других клубов? Проблема скорее в других командах. Но нельзя выделить одну причину, которая влияет на чемпионство. Но если сказать, что проблема в других командах, то может показаться, что "Зенит" становился первым из‑за других. Конечно, это не так. Во‑первых, это сила "Зенита", во‑вторых, других команды, которые неправильно тратят деньги, покупая второсортных игроков.

    Возьмите тот же "Спартак" или "Локомотив" при немцах. Когда были затрачены сумасшедшие деньги, а результата не было. Есть много причин. Сегодня мы видим, что есть несколько клубов, которые стремятся составить конкуренцию "Зениту".

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    • Мы видим, что "Краснодару" очень тяжело играть одним составом. То же "Динамо" и "Зенит" имеют игроков обоймы, которые могут перевернуть игру, выйдя с замены. "Краснодар" и ЦСКА подсаживаются во втором тайме. Но у "Краснодара" более качественный состав, чем у армейцев. "Краснодару" необходимо купить двух–трех игроков, чтобы более ровно пройти короткий весенний отрезок из 12 игр. Но не надо забывать про кубковые встречи. Там будет минимальная ротация.

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    В обойме у "Краснодара" должно быть больше игроков. Но в любом случае они будут претендовать на место в тройке и чемпионство. Посмотрим, как они выйдут после такой долгой паузы и с каким набором игроков», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

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