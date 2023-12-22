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    Кембридж Юнайтед — Эксетер Сити смотреть онлайн

    22.12.2023 в 22:45 начнется матч в английской Первой Лиге Кембридж Юнайтед — Эксетер Сити

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 22.12.2023 Кембридж Юнайтед и Эксетер Сити начнут матч в английской Первой Лиге.

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    Кембридж Юнайтед — Эксетер Сити

    Последний матч между собой: Эксетер Сити — Кембридж Юнайтед 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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