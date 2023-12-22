Артета о предстоящем матче с «Ливерпулем»: Мы должны играть лучше, чем они

Главный тренервысказался о предстоящем матче 18-го тура АПЛ с

«Атмосфера на этой игре будет отличной. Обе команды находятся в действительно хорошей форме и занимают сильные позиции в чемпионате. Матч будет очень напряжённым. Но мы должны играть лучше, чем они.

Толпу возможно заставить замолчать только, если мы будем доминировать в этой встрече и покажем себя лучше них», — приводит слова Артеты The Independent.

Напомним, что «Арсенал» сыграет в гостях у «Ливерпуля» 23-го декабря в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе после 17-и туров. «Ливерпуль» — на 2-й позиции (38 баллов).