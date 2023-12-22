Амарал: Знаю, что «Спартак» — по-настоящему народная команда в России

Новый спортивный директорпрокомментировал подписание контракта с красно-белыми.

«Знаю, что "Спартак" — по-настоящему народная команда в России. Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал.

Моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране», — цитирует Амарала пресс-служба клуба.

К своей должности португалец приступит сразу после нового года. Нынешний спортивный директор Пол Эшуорт будет переведен на пост технического директора.