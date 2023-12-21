Боссы «Арсенала» хотят сохранить Нкетиа

не планируют расставаться с нападающим команды. Об этом сообщает 90min.

Стало известно, что сам Нкетиа также хочет продолжать выступать за «канониров», несмотря на интерес со стороны других клубов.

Напомним, что форвард пополнил состав «Арсенала» в 2015 году. В нынешнем сезоне Нкетиа провел 23 матча за «канониров», забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 17-и туров «Арсенал» занимает 1-е место с 39-ю очками в активе. Ближайший преследователь «канониров» «Ливерпуль» отстает от 1-й строчки на один балл.