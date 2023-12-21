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    Боссы «Арсенала» хотят сохранить Нкетиа

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    В «Арсенале» не планируют расставаться с нападающим команды Эдди Нкетиа. Об этом сообщает 90min.

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    Стало известно, что сам Нкетиа также хочет продолжать выступать за «канониров», несмотря на интерес со стороны других клубов.

    Напомним, что форвард пополнил состав «Арсенала» в 2015 году. В нынешнем сезоне Нкетиа провел 23 матча за «канониров», забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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