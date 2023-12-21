Медведев: Лучший вратарь России — Акинфеев

Голкипер «Ростова»рассказал, кого считает лучшим вратарем России.

«Лучший вратарь России — Акинфеев. Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым.

Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне. Все вратари в РПЛ сильные, но он держит уровень каждую игру», — сказал Медведев Sport24.

Игорь Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА. Всего он сыграл за армейцев 755 встреч и пропустил 682 гола.