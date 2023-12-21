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    Медведев: Лучший вратарь России — Акинфеев

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    Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал, кого считает лучшим вратарем России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Лучший вратарь России — Акинфеев. Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым.

    Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне. Все вратари в РПЛ сильные, но он держит уровень каждую игру», — сказал Медведев Sport24.

    Игорь Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА. Всего он сыграл за армейцев 755 встреч и пропустил 682 гола.

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