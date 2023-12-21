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    Алавес — Реал Мадрид смотреть онлайн

    21.12.2023 в 23:30 начнется матч в испанской Примере Алавес — Реал Мадрид

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    В 23:30 21.12.2023 Алавес и Реал Мадрид начнут матч в испанской Примере.

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    Алавес — Реал Мадрид

    Последний матч между собой: Реал Мадрид — Алавес 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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