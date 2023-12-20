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    Тарханов: Уход Чалова скажется на ЦСКА

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    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «У ЦСКА еще Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдет, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон.

    Разговор скорее о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла.

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    • Если это и произойдет, то армейцы купят кого-нибудь на замену. Или за рубежом, или своего найдут», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

    В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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