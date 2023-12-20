Тарханов: Уход Чалова скажется на ЦСКА

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА попал в список трансферных целей «Марселя».

«У ЦСКА еще Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдет, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон.

Разговор скорее о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла.

Если это и произойдет, то армейцы купят кого-нибудь на замену. Или за рубежом, или своего найдут», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.