Тарханов: Уход Чалова скажется на ЦСКА

Александр Тарханов Фото: globallookpress.com
«У ЦСКА еще Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдет, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон.
Разговор скорее о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла.
Если это и произойдет, то армейцы купят кого-нибудь на замену. Или за рубежом, или своего найдут», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».
В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.