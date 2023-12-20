Почеттино: «Челси» нужно продолжать верить в успех

Наставник «Челси»высказался о взаимоотношении игроков и руководства лондонского клуба.

«Стоит продолжать верить в успех. Я доверяю этому проекту, как и моим футболистам. Именно за счёт веры мы собираемся создать отличную команду.

Всегда быть вместе и поддерживать друг друга — это то правило, которое может повысить наш уровень игры. У нас отличное взаимопонимание», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Календарь и таблица АПЛ

После 17 туров «Челси» под руководством Почеттино идет 10-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 22 очка.