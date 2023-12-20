ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • 16:31
    • «Зенит» запросил 25 млн. евро за трансфер Клаудиньо
  • 14:54
    • «Амур» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
  • 13:38
    • «Локомотив» подпишет полузащитника «Пари НН»
  • 13:30
    • Источник: У «Балтики» есть долги перед игроками
  • 12:33
    • «Лейпциг» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Наполи»
    Все новости спорта

    Почеттино: «Челси» нужно продолжать верить в успех

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о взаимоотношении игроков и руководства лондонского клуба.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Стоит продолжать верить в успех. Я доверяю этому проекту, как и моим футболистам. Именно за счёт веры мы собираемся создать отличную команду.

    Всегда быть вместе и поддерживать друг друга — это то правило, которое может повысить наш уровень игры. У нас отличное взаимопонимание», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 17 туров «Челси» под руководством Почеттино идет 10-м в таблице АПЛ. Клуб набрал 22 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?
  • «Барселона» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры