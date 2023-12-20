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    Аленичев: Абаскаль должен остаться в «Спартаке» как минимум до лета

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что руководству красно-белых не следует увольнять Гильермо Абаскаля во время зимней паузы в РПЛ.

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    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    «Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля.

    Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета.

    Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего.

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    • И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

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