Аленичев: Абаскаль должен остаться в «Спартаке» как минимум до лета

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что руководству красно-белых не следует увольнятьво время зимней паузы в РПЛ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

«Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля.

Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета.

Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего.

И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».