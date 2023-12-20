Аленичев: «Зенит» проведет весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней

Бывший главный тренер «Спартака»поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Зенит» на два очка.

«В последнее время все громче звучат мнения, что "Краснодар" стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол. Безусловно, изменения в действиях южан есть. Если вспомнить, какими "быки" были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята — Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вилена — и команда играла в открытой манере.

А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма.

Главный тренер Владимир Ивич привнес дисциплину в оборону — последствия видим в графе "Пропущенные голы". Когда-то "Краснодар" мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

Но при этом, считаю, шансы "быков" против "Зенита" — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против "Рубина" из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить. Питерцы должны встряхнуться и провести весеннюю часть РПЛ гораздо сильнее осенней.

На первой части дистанции у команды случались очень плохие матчи — например, "Оренбургу" уступили, — еще были неудачи. Коллектив, рассчитывающий на золото, не должен выступать настолько нестабильно.

Календарь и таблица РПЛ

Впрочем, хорошо зная Сергея Семака, не сомневаюсь, что он донесет до каждого футболиста и до команды в целом, что "Зенит" не имеет права оставаться вторым. Сергей достучится до своих игроков, особенно до бразильцев», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».