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    Ван Дейк высказался по поводу критики со стороны Роя Кина

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на обвинения в высокомерии со стороны легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина после матча 17-го тура АПЛ.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Мне нравится Рой Кин, если он так сказал, то это нормально. Он — настоящий "Манчестер Юнайтед", и я понимаю, что он мог так отреагировать, но я почувствовал то, что сказал, и в этом нет абсолютно никакого высокомерия. Каждый, кто смотрел игру, вероятно, чувствовал то же самое.

    Мы идём дальше. У нас была возможность, но мы не смогли забить, и это расстраивает», — приводит слова ван Дейка BBC.

    Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 0:0.

    «Ливерпуль» идет вторым в таблице. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-й строчке.

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