Ван Дейк высказался по поводу критики со стороны Роя Кина

Капитан «Ливерпуля»отреагировал на обвинения в высокомерии со стороны легенды «Манчестер Юнайтед»после матча 17-го тура АПЛ.

«Мне нравится Рой Кин, если он так сказал, то это нормально. Он — настоящий "Манчестер Юнайтед", и я понимаю, что он мог так отреагировать, но я почувствовал то, что сказал, и в этом нет абсолютно никакого высокомерия. Каждый, кто смотрел игру, вероятно, чувствовал то же самое.

Мы идём дальше. У нас была возможность, но мы не смогли забить, и это расстраивает», — приводит слова ван Дейка BBC.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 0:0.

«Ливерпуль» идет вторым в таблице. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-й строчке.