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    Тикнизян о возможном переезде в Европу: Надо рисковать и выходить из зоны комфорта

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе в европейский клуб.

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    «Интерес из Европы? Могут писать все, что угодно, и не факт, что это является правдой. В СМИ много информации, не соответствующей действительности, поэтому я не обращаю внимание на это, а смотрю на то, что происходит по факту. А по факту пока никакого предложения из Европы нет, глобального интереса тоже. Я сконцентрирован на отдыхе и работе над собой.

    Разговоры и слухи есть. Но опять же, это именно слухи.

    Если кто-то из зарубежных скаутов смотрел выставочный матч, то, думаю, мои шансы куда-то уехать резко упали.

    Но если будет предложение, которое устроит меня и клуб, то почему бы не попробовать? Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к "Локомотиву", думаю, они будут со мной согласны», — приводит слова армянского футболиста Sport24.

    Ранее сообщалось, что в подписании Тикнизяна заинтересован бременский «Вердер».

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