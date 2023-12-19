Модрич: Продление контракта с «Реалом»? Не время говорить об этом

Хавбек «Реала»рассказал, намерен ли он продлевать соглашение с мадридской командой.

«Продление контракта? Сейчас не время говорить об этом. Я живу настоящим, и я сосредоточен на том, что у меня есть. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Я стараюсь наслаждаться каждым днём, каждой тренировкой, у меня отличное настроение. Я нахожусь в лучшем клубе мира», — приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 19 встреч за мадридскую команду во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи.