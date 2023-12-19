Круговой: Думаю, выйдем, докажем и вернем первое место

Защитниквысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар намного интереснее выглядит сейчас. "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что "Зенит" даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.