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    Круговой: Думаю, выйдем, докажем и вернем первое место

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Краснодар намного интереснее выглядит сейчас. "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что "Зенит" даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

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