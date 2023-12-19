Кьеллини: Конте — первый тренер, которые изменил мое видение футбола

Экс-защитник «Ювентуса»высказался о совместной работе с итальянцем

«Первым тренером, изменившим моё видение футбола, был Конте. С ним я должен был чаще начинать атаки команды. Эволюция продолжилась при Аллегри — с ним я научился думать на поле.

Конте может предложить четыре-пять решений для каждой ситуации, для него важны позиции, но мы говорим о его версии десятилетней давности. Прошло много времени, и сейчас, возможно, он уже другой. Антонио очень любит футбол, он постоянно совершенствуется. Он научил нас играть», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

С 2005 по 2022 год Кьеллини играл за туринский «Ювентус».