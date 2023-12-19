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    Аршавин прокомментировал возможный переход РПЛ на систему «весна-осень»

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    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно того, что чемпионат России может снова перейти на систему «весна-осень».

    РПЛ
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    РПЛ

    «Я всегда был за "весну-осень", ещё до того, как приняли решение о переходе на "осень-весну". Всё было нормально: в декабре не играли в чемпионате, играли только участники еврокубков.

    Главный аргумент — синхронизация трансферных окон. Второй аргумент — команда, которая выигрывает чемпионат осенью, играет в еврокубках почти через 10 месяцев. Для меня это бред. Во-первых, ничего страшного: за эти месяцы можно как потерять, так и приобрести. У нас же был пример тульского "Арсенала", который вышел в Лигу Европы одним составом, а через месяц уже другим спокойно скрутился "Нефтчи".

    Простая логика: нужно играть летом как можно больше, чтобы люди ходили на стадионы. Хорошо, начинайте не 15 июля, а 1-го», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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