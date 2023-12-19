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    FourFourTwo объявил лучших футболистов 2023 года

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    Авторитетное британское издание FourFourTwo подвело итоги года и назвала имена 100 лучших игроков 2023 года.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    На первой строчке нападающий Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», за ним расположились Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».

    Топ-10 футболистов 2023 года выглядит так:
    • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», нападающий);
    • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, полузащитник);
    • Гарри Кейн («Бавария», нападающий);
    • Килиан Мбаппе («ПСЖ», нападающий);
    • Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», полузащитник);
    • Лионель Месси («Интер» Майами, нападающий);
    • Бернарду Силва («Манчестер Сити», полузащитник);
    • Мохамед Салах («Ливерпуль», нападающий);
    • Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, нападающий);
    • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, нападающий).
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