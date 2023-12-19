FourFourTwo объявил лучших футболистов 2023 года

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
На первой строчке нападающий Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити», за ним расположились Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».
Топ-10 футболистов 2023 года выглядит так:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», нападающий);
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, полузащитник);
- Гарри Кейн («Бавария», нападающий);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», нападающий);
- Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», полузащитник);
- Лионель Месси («Интер» Майами, нападающий);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», полузащитник);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», нападающий);
- Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, нападающий);
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, нападающий).