ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваМирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
  • 14:22
    • «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом» Захаряна
  • 18:51
    • Месси: Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере!
    Все новости спорта

    Ширер о Хейлунне: Ему нужно лучше действовать в подыгрыше и использовать моменты

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер назвал причины низкой результативности форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунна.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Голы Расмуса придут. Ему нужно лучше действовать в подыгрыше и использовать моменты, но мне он нравится.

    Я пытаюсь поставить себя на его место и представляю рядом Гарначо, который чаще всего бегает с опущенной головой. А на другом фланге Антони. Я бы с ума сошёл, играя с ними!

    Хейлунн понимает, что бразилец почти всегда переложит мяч себе под левую и сместится в центр. Все защитники уже давно в курсе этого трюка», — приводит слова Ширера One Football.

  • Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу
  • Реакция спортивных СМИ на центральный матч тура АПЛ
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Хейлунн провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира
  • «Флуминенсе» — «Аль-Ахли». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Не ждите голепада в Бергамо, матч получится низовым
  • «Аталанта» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Да будет голевой обмен!
  • «Карабах» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.05
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урава Ред — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры