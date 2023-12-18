Ширер о Хейлунне: Ему нужно лучше действовать в подыгрыше и использовать моменты

Бывший нападающийназвал причины низкой результативности форварда

«Голы Расмуса придут. Ему нужно лучше действовать в подыгрыше и использовать моменты, но мне он нравится.

Я пытаюсь поставить себя на его место и представляю рядом Гарначо, который чаще всего бегает с опущенной головой. А на другом фланге Антони. Я бы с ума сошёл, играя с ними!

Хейлунн понимает, что бразилец почти всегда переложит мяч себе под левую и сместится в центр. Все защитники уже давно в курсе этого трюка», — приводит слова Ширера One Football.

В нынешнем сезоне Хейлунн провел 21 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов.