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    Семак: В футболе всё придет к чистому игровому времени

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в футболе надо ввести чистое игровое время.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Стоит ли большому футболу взять правила из медийного? Все — нет, но какие-то да.

    Касаемо того же чистого времени, это абсолютно нормально, на мой взгляд.

    Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день нет, это больше околофутбол. Но какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и все-таки добавлять.

    К чистому времени, может быть, всё и придет в конце концов», — сказал Семак в интервью YouTube-каналу Let's Talk MGIMO.

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