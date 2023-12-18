Семак: В футболе всё придет к чистому игровому времени

Главный тренер «Зенита»считает, что в футболе надо ввести чистое игровое время.

«Стоит ли большому футболу взять правила из медийного? Все — нет, но какие-то да.

Касаемо того же чистого времени, это абсолютно нормально, на мой взгляд.

Касаемо челленджей, наверное, на сегодняшний день нет, это больше околофутбол. Но какие-то, конечно, можно пробовать, тестировать и все-таки добавлять.

К чистому времени, может быть, всё и придет в конце концов», — сказал Семак в интервью YouTube-каналу Let's Talk MGIMO.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.