Семак: Идет борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России

Наставник «Зенита»высказался о мотивации подопечных играть в РПЛ при отсутствии еврокубков.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

«Идет борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную абсолютно. Возможно, если результат становится чуть хуже, сразу же идёт отсылка к недонастрою, неинтересу. Я общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов.

Понятно, что игры бывают более зрелищные, менее зрелищные ввиду сопротивления соперников. По эмоциональной составляющей не всегда игроки могут на 100 процентов ярко сыграть в каждом матче. То же самое можно сказать и об игроках других клубов, они не все матчи играют со стопроцентной отдачей, не так, как они играют против "Зенита". Тем не менее никто не говорит, что им неинтересно. Конечно, интересно, и все выполняют свою работу на 100 процентов.

То, что не хватает еврокубков — безусловно. Но это не отменяет чемпионата России и желание ребят побеждать», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.