Семак выделил двух главных молодых футболистов России

Наставник «Зенита»выделил двух лучших молодых футболистов России.

Специалист выделил Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов» и Сергея Пиняева из «Локомотива».

«Могу ли я выделить главных молодых футболистов в РПЛ? Молодые игроки отличаются нестабильным выступлением. На сегодняшний день многие говорят о Салтыкове, который действительно показывает очень зрелую игру и с точки зрения скорости движения, принятия решений. То же самое, что касается того же Пиняева, о котором много говорили в прошлом году. Сейчас он в "Локомотиве" играет, наверное, не так ярко, как в "Крыльях" в прошлом году.

Но это, естественно, команда немножко другого уровня, конкуренция другая, и ему сложнее зарабатывать место в стартовом составе.Тем не менее, он один из самых главных и талантливых игроков в нашей стране на сегодняшний день, молодых. А Салтыков — открытие этого чемпионата, действительно хорошее впечатление оставляет», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.