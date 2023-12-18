Невилл: «Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. Моуринью убивали за такой футбол

Бывший защитник английскогораскритиковал бывшую команду за игру в поединке с(0:0).

«Манчестер Юнайтед играл очень плохо. У них был 10-15-минутный период, когда Собослаи ушел с поля, и у них были Трент Александер-Арнольд и Эндо в полузащите, и это была схема 4-2-4, где вы думали: "О, у нас будут две или три контратаки".

Это в любом случае хороший результат, потому что это ничья на "Энфилде", а на "Энфилде" никогда нельзя быть уверенным, что сможешь увезти больше одного очка, но это был не футбол.

Мы убивали Жозе Моуринью несколько лет назад за то, что он приезжал сюда, показывал такой футбол, и играл 0:0. Суммируя, тот факт, что они были немного более надёжными в обороне — это хорошо, и тот факт, что они сохранили ворота сухими — это тоже хорошо, но с точки зрения уровня игры, который поможет выигрывать футбольные матчи, нет, это далеко от хорошего», — приводит слова Невилла Sky Sports.