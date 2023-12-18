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    Невилл: «Манчестер Юнайтед» играл очень плохо. Моуринью убивали за такой футбол

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    Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал бывшую команду за игру в поединке с «Ливерпулем» (0:0).

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Манчестер Юнайтед играл очень плохо. У них был 10-15-минутный период, когда Собослаи ушел с поля, и у них были Трент Александер-Арнольд и Эндо в полузащите, и это была схема 4-2-4, где вы думали: "О, у нас будут две или три контратаки".

    Это в любом случае хороший результат, потому что это ничья на "Энфилде", а на "Энфилде" никогда нельзя быть уверенным, что сможешь увезти больше одного очка, но это был не футбол.

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    • Мы убивали Жозе Моуринью несколько лет назад за то, что он приезжал сюда, показывал такой футбол, и играл 0:0. Суммируя, тот факт, что они были немного более надёжными в обороне — это хорошо, и тот факт, что они сохранили ворота сухими — это тоже хорошо, но с точки зрения уровня игры, который поможет выигрывать футбольные матчи, нет, это далеко от хорошего», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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