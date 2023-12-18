Мелешин объяснил, почему Абаскаль не доверяет ему в этом сезоне

Нападающий «Спартака»рассказал, почему почти не играет в этом сезоне.

В текущем сезоне 19-летний Мелешин провел в чемпионате России три матча, в которых не отметился результативными действиями.

«При личном общении Абаскаль дает полную информацию о моей игре: где сыграл хорошо, где — плохо, что могу улучшить. Но общение проходит не так часто, как хотелось бы.

Почему не играю? Не хватает реализации. Когда нападающий не забивает пять матчей подряд, разумеется, тебя ставить не будут.

К тому же, я — молодой игрок. Буду работать и стараться выгрызать место в составе», — приводит слова Мелешина Sport24.