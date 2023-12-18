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    Джексон о критике: Плохо говорят только те, кто вообще не разбирается в футболе

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    Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился мнением о критике со стороны болельщиков в адрес лондонской команды.

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    «Что я думаю о своём первом сезоне? Он проходит нормально. Не всё получается, как хотелось бы, но это мой дебютный сезон.

    Несмотря на то, что люди говорят обо мне много ерунды, я счастлив в "Челси" и не обращаю внимание на сплетни. Плохо говорят только те, кто вообще не разбирается в футболе.

    На таких людей не стоит обращать внимание. Поэтому я предпочитаю слушать тренера, который точно понимает футбол лучше меня.

    В "Челси" выступали Салах и Де Брейне. Они оба играли не лучшим образом, а сейчас стали потрясающими футболистами. Потому что никогда не слушали тех, кто не разбирается в футболе. Наш тренер постоянно мне об этом напоминает», — приводит слова Джексона Evening Standard.

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    • После 17-и туров «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 22 очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют с «Ньюкаслом» 19-го декабря в 23:00 мск в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги.

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