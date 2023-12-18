Семак ответил, почему Дзюба не заиграл в чемпионате Турции

Наставник «Зенита»высказался о том, почему форвардне смог проявить себя в чемпионате Турции.

«Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит другие игроки просто сильнее.

Здесь все на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

Ранее Дзюба перешел в «Адана Демирспор», но не заиграл в Турции и вернулся в РПЛ. Сейчас форвард выступает за «Локомотив».