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    Семак ответил, почему Дзюба не заиграл в чемпионате Турции

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о том, почему форвард Артем Дзюба не смог проявить себя в чемпионате Турции.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Почему у российских футболистов не получается добиться успеха в Европе? Вопрос не в мотивации. Я думаю, что и у того же Артема Дзюбы, и у того же Федора Смолова мотивации предостаточно для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Вопрос в том, что один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть, если ты там уступаешь конкуренцию, значит другие игроки просто сильнее.

    Здесь все на поверхности. Значит, в том клубе или той команде, на сегодняшний день и при тех условиях, ты не можешь добиться того, чтобы стать игрокам основного состава», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

    Ранее Дзюба перешел в «Адана Демирспор», но не заиграл в Турции и вернулся в РПЛ. Сейчас форвард выступает за «Локомотив».

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