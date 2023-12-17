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    Ван Дейк: «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах

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    Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о матче против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Победить пыталась только одна команда. Иногда нам не хватало правильного решения. Мы продолжим идти вперед, но это итог игры расстроил, потому что мы были лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного очка, а мы разочарованы тем, что получили один балл. Очевидно, что соперник находится не в лучшей ситуации, но мы должны были победить в этом матче», — цитирует ван Дейка BBC.

    В следующем туре «Ливерпуль» будет играть дома с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму».

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