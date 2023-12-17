Уткин: «МЮ» очень уж прибит обстоятельствами последних недель

Комментаторрассказал, чего ждет от матча 17-го тура АПЛ между

«Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" — одно из самых главных противостояний последних лет, едва ли не 50. Ненавидят друг друга болельщики, страсти кипят. Но "Манчестер Юнайтед" очень уж прибит обстоятельствами последних недель.

Полагаю, что с "Ливерпулем", который выгреб на верхнюю строчку таблицы, Манчестеру будет уж очень трудно сражаться. Поэтому полагаю, что "Ливерпуль" победит в этом матче», — сказал Уткин в видео в своём телеграм-канале.

Календарь и таблица АПЛ

Встреча состоится 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.