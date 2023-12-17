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    Тен Хаг: Игра была очень хорошей с нашей стороны

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат в сегодняшнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Было много положительных аспектов, это точно. Я думаю, что игра была очень хорошей с нашей стороны. План на игру хорошо сработал, игроки были великолепны в том, как они держались вместе и навязывали борьбу.

    Единственное, к чему я могу придраться, так это к владению мячом, мы могли причинить им больше вреда. Но это единственное. Если бы мы реализовали один из больших моментов, то могли бы выиграть эту игру.

    "Ливерпуль" — очень хорошая команда, очень хорошая атакующая команда, которая много двигается. Вы должны защищаться очень дисциплинированно, и это большой комплимент их команде, как они это делали, — дух, страсть и желание, всё было при них.

    У нас хороший состав, хорошая команда, и мы можем что-то сделать в этом сезоне», — приводит слова тен Хага BBC.

    В следующем туре «Ливерпуль» будет играть дома с «Арсеналом». «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму».

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