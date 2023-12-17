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    Рой Кин: Хочу напомнить Ван Дейку, что он играет в клубе, который взял один трофей за последние 30 лет

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    Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жестко отреагировал на слова защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка после игры 15-го тура АПЛ (0:0), где он заявил, что только одна команда желала победить на поле.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    «От Вирджила ван Дейка исходило высокомерие, когда он так отзывался о "Манчестер Юнайтед". Ему самому нужно напоминание. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

    Он говорит, что только одна команда хотела победить и что "Манчестер Юнайтед" доволен одним очком. "Юнайтед" находится в трудном положении, как и "Ливерпуль" уже много лет находится в трудном положении. Так что, возможно, эта капля высокомерия обернулась против него сегодня», — цитирует Кина ВВС.

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