Рой Кин: Хочу напомнить Ван Дейку, что он играет в клубе, который взял один трофей за последние 30 лет

Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед»жестко отреагировал на слова защитника «Ливерпуля»после игры 15-го тура АПЛ (0:0), где он заявил, что только одна команда желала победить на поле.

«От Вирджила ван Дейка исходило высокомерие, когда он так отзывался о "Манчестер Юнайтед". Ему самому нужно напоминание. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить и что "Манчестер Юнайтед" доволен одним очком. "Юнайтед" находится в трудном положении, как и "Ливерпуль" уже много лет находится в трудном положении. Так что, возможно, эта капля высокомерия обернулась против него сегодня», — цитирует Кина ВВС.

После 17-ти туров «Ливерпуль» идет вторым в АПЛ с 38 очками, на одно больше у лидера «Арсенала». «МЮ» с 28 очками находится на седьмой строчке.