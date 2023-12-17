ПерерывМилан — МонцаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Монца». Онлайн Шон Стрикленд5 бойцов UFC, ставших открытиями в 2023 году «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 09:26
    • Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей
  • 10:57
    • «Урал» может подписать вингера тбилисского «Динамо»
  • 10:37
    • ИИХФ пригрозила вратарю ЦСКА Федотову новыми санкциями
  • 09:58
    • «Голден Стэйт» выиграл у «Бруклина», «Даллас» победил «Портленд» благодаря трипл-даблу Дончича
  • 08:32
    • Александре Пантожа защитил титул UFC в наилегчайшем весе
    Все новости спорта
    «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ливерпуль»
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи 17-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» по итогам предыдущего тура возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 37 очков в 16-ти матчах и опередив «Арсенал» на один балл. На счету подопечных Юргена Клоппа 11 побед, 4 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 36:15.

    Взобраться на вершину таблицы «Ливерпулю» помогла волевая победа над «Кристал Пэлас» на выезде (2:1). Мерсисайдцы уступали со счетом 0:1, но после удаления нападающего «Кристал Пэлас» Айю на 75-й минуте смогли отличиться дважды, забив на 76-й и 91-й минутах соответственно. Победный мяч на свой счет записал Эллиотт.

    После матча с «Кристал Пэлас» «красные» отправились в Бельгию, где в ничего не значащем матче 6-го тура Лиги Европы уступили «Юниону» (1:2). «Ливерпуль» досрочно занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала турнира.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 27 очков в 16-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 9 побед и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 18:21.

    В прошедший вторник «Манчестер Юнайтед» завершил свои выступления в еврокубках, уступив дома в заключительном туре Лиги Чемпионов «Баварии» (0:1), и этот результат не позволил подопечным Эрика тен Хага подняться выше четвертой строчки в своей группе.

    В чемпионате Англии у манкунианцев также не все стабильно. Команда заработала 3 очка в 3-х крайних турах, обыграв «Челси» (2:1). Матчи против «Ньюкасла» (0:1) и «Борнмута» (0:3) завершились для «красных дьяволов» сухими поражениями.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Манчестере и 7:0 в Ливерпуле. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 5 побед, манкунианцы оказались сильнее в 2-х случаях и трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.76.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры