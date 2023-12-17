Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи 17-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» по итогам предыдущего тура возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 37 очков в 16-ти матчах и опередив «Арсенал» на один балл. На счету подопечных Юргена Клоппа 11 побед, 4 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 36:15.

Взобраться на вершину таблицы «Ливерпулю» помогла волевая победа над «Кристал Пэлас» на выезде (2:1). Мерсисайдцы уступали со счетом 0:1, но после удаления нападающего «Кристал Пэлас» Айю на 75-й минуте смогли отличиться дважды, забив на 76-й и 91-й минутах соответственно. Победный мяч на свой счет записал Эллиотт.

После матча с «Кристал Пэлас» «красные» отправились в Бельгию, где в ничего не значащем матче 6-го тура Лиги Европы уступили «Юниону» (1:2). «Ливерпуль» досрочно занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала турнира.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 27 очков в 16-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 9 побед и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 18:21.

В прошедший вторник «Манчестер Юнайтед» завершил свои выступления в еврокубках, уступив дома в заключительном туре Лиги Чемпионов «Баварии» (0:1), и этот результат не позволил подопечным Эрика тен Хага подняться выше четвертой строчки в своей группе.

В чемпионате Англии у манкунианцев также не все стабильно. Команда заработала 3 очка в 3-х крайних турах, обыграв «Челси» (2:1). Матчи против «Ньюкасла» (0:1) и «Борнмута» (0:3) завершились для «красных дьяволов» сухими поражениями.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Манчестере и 7:0 в Ливерпуле. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Ливерпуля» 5 побед, манкунианцы оказались сильнее в 2-х случаях и трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.76.